محمد فوزي: العلاقات العامة حلقة الوصل بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي

انطلقت اليوم أولى فعاليات برنامج القيادي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة أكثر من ١٥٠ متدربًا، بإشراف يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

حاضر باليوم الأول الدكتور محمد فوزي، مدير الإدارة المركزية للعلاقات العامة بوزارة الشباب والرياضة، الذي تناول تعريف العلاقات العامة وصفات قيادي أو مسئول العلاقات العامة والإعلام، التي يجب أن يتمتع بها من المُرونة والواقعيّة، الحماس، مُتفاهم، الإبداع، المُغامرة، الابتكار، وقوة الشّخصية، التأثير الاجتماعي والاقناع، التفكير، ولديه من المهارات ما تمكنه من التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، كما أنه يتمتع بمميزات مسؤول العلاقات العامة، مثل مواجهة الشائعات خارج المؤسسة وداخلها، توقع الأزمات ومواجهتها ووضع خطة لحلها، ومتابعات ما بعد الأزمة، كما يجب أن يكون لديه خبرة بالطّريقة المثالية لبثّ المعلومات، والخبرة في تقنيات الاتّصال واختيار الأدوات المناسبة لها، وأن يكون لديه معرفة كاملة بتكنولوجيا المعلومات المتطوّرة، إدارة الوقت، بطريقة جيّدة حتى يقدر على إتمام مهامّه بسُهولة، يجب عليه أن يُتقن مهارات إنشاء العلاقات المهنية الجيّدة، حتى يتمكّن من إدارة الموظّفين، ولديه الخبرة بالأسلوب الأمثل للتّواصل، كما استعرض الفرق بين العلاقات العامة والإعلام، والعلاقة بينهما.

وأشار الدكتور محمد شلبي، منسق عام الدلتا بالمجلس، أن الدفعة الأولى مستمرة من اليوم الأحد الموافق 2023/7/9 وحتى 2023/7/13” بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية في تمام العاشرة صباحًا، على أن يكون يوم الختام لتوزيع الشهادات الأحد الموافق ١٦ يوليو ليحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل التكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا.

جدير بالذكر، أن دكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضة، حصل على بكالوريوس التربية الرياضية ودبلوم الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصل على درجة الماجستير من جامعة حلوان عام ٢٠١٤ في الإعلام الرياضي بعنوان “ميثاق إعلامي مقترح للحركة الرياضية”، كما حصل على رسالة دكتوراه من جامعة الإسكندرية عام ٢٠١٨، بعنوان "إستراتيجية مقترحة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية"، كما حصل على عدد من الدورات والدراسات الدولية المتقدمة من دولة ألمانيا.

كما أنه صاحب أول رسالة دكتوراه بالجزائر عن "دور الإعلام في تعظيم القيمة المضافة للأحداث الرياضية"، وتمت مناقشة الرسالة في المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها، بعنوان "دور الإعلام في تعظيم القيمة المضافة للأحداث الرياضية" بإشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف مشترك من البروفيسور أحمد بوسكرة، أستاذ الإدارة الرياضية بالجزائر، وتم منحها له بتقدير مشرف جدًا وهي تعادل ممتاز مع مرتبة الشرف.