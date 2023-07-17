وزير الداخلية يهنىء شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ.

جاء في البرقية:

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هــ أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات.

وكـل عــام وفضيلتكم بخــير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.