بعثة الأهلي السعودي تصل النمسا لخوض المعسكر التجهيزي

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، وصول بعثة فريق أهلي جدة السعودي، إلى النمسا، على متن طائرة خاصة، تجهيزًا للدخول في معسكر خارجي، ضمن التحضيرات للموسم المقبل 2023-2024.

ويستمر معسكر أهلي جدة في النمسا لمدة 20 يوما تتخلله 5 مباريات ودية، على أن تتحدد أسماء الفرق خلال اليومين المقبلين.

وتواجد في البعثة الصفقات الجديدة المنضمة لفريق الأهلي في الموسم الجديد، وهم السنغالي إداوارد ميندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والثلاثي المحلي فهد الرشودي وسميحان النابت وعبدالله عطيف.

وكان فريق الأهلي دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين ذو الطراز العالمي، بداية بالتعاقد مع النجم البرازيلي فيرمينيو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إضافة إلى الثلاثي المحلي عبدالله عطيف، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي.

وسط مفاوضات مكثفة لضم النجم الزائري رياض محرز، والذي من المنتظر أن يجري الكشف الطبي اليوم الإثنين لإتمام تعاقده بشكل رسمي.

قائمة الأهلي لمعسكر النمسا

"إدوارد ميندي - عبدالرحمن الصائبي - عبدالإله عبده - محمد الربيعي - بندر الشمراني - عبدالله مسعود - عبدالله مجرشي - ريان حامد - مناف أبو يابس - عبدالباسط هندي - فهد محمد - فيصل الصبياني - إزجيان أليوسكي - إبراهيم الزبيدي - أحمد النخلي - عبدالرحمن الحصياني - أيمن فلاتة - عبدالكريم دارسي - زياد الجهني - علي الأسمري - عبدالله عطيف - رياض بودبوز - مودو بارو - ياسين الزبيدي - محمد المجحد - عبدالله المقرن - فهد الرشيدي - سميحان النابت - مراد خضري - ماركوس أمارال - حسن العلي - هيثم عسيري - روبرتو فيرمينو".

ويسعى الأهلي لحسم المزيد من الصفقات لدعم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، إذ يستهدف الراقي العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري واستعادة مكانه الطبيعي بين الكبار عقب الموسم الكارثي والهبوط لدوري يلو الموسم الماضي.

وأكدت تقارير صحفية من السعودية حسم الأهلي صفقة رياض محرز بشكل شبه نهائي على أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال ساعات بعد وضع الرتوش الأخيرة على العقد بين الطرفين.

وتعاقد الأهلي حتى الآن من النجم البرازيلي فيرمينو قادمًا من ليفربول الإنجليزي، كما تعاقد مع الحارس السنغالي العملاق إدوارد ميندي قادمًا من تشيلسي، قبل أن يحسم اليوم ثالث صفقاته بضم محرز.