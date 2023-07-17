الأربعاء.. الرئاسة العامة لشئون الحرمين تستبدل كسوة الكعبة المشرفة

تقوم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد غد الأربعاء، باستبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 130 فنيا وصانعا، جريًا على العادة السنوية، حيث ستُستبدل الكسوة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

وأكد الدكتور السديس اهتمام قيادة المملكة بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين، وتسخير كل الإمكانات في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرفة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية اليوم الاثنين.

وسيتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب وستارة الباب، حيث سيُرفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة، إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدا لفردها على الجنب القديم، ويتم تثبيت الجنب من أعلى بربطها وإنزال الطرف الآخر من الجنب بعد أن يتم حلّ حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها يتم إنزال الجنب القديم من أسفل ويبقي الجنب الجديد، وتتكرر العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن يكتمل الثوب، وبعدها يتم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وتبدأ هذه العملية أولا من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن يتم تثبيت كل الجوانب تثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك يتم وضع الستارة التي تحتاج إلى وقت وإتقان في العمل، بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود التي تقدر بحوالي 3.30 متر عرض حتى نهاية الثوب، ومن ثم يتم عمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرا يتم تثبيت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب.

وتستهلك الكسوة نحو 670 كيلو جراما من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود و120 كيلو جراما من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة، وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ "يا الله يا الله"، "لا إله إلا الله محمد رسول الله" و"سبحان الله وبحمده" و"سبحان الله العظيم" و"يا ديان يا منان" وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها، كما يبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، و6 قطع و12 قنديلاً أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و5 قناديل "الله أكبر" أعلى الحجر الأسود، إضافة إلى الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

السعودية تدعم الإنتربول بمليون يورو للتحول الرقمي لمكافحة الجريمة دوليً

وفي سياق متصل قدمت المملكة العربية العربية مساهمة طوعية بقيمة مليون يورو للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وذلك ضمن مشروع تطوير برنامج (I-CORE) أحد برامج القدرات للإنتربول، الذي يهدف إلى تسخير الإمكانات في المجال التكنولوجي لخدمة الخطوط الأمامية في المنافذ الحدودية عالميًا، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأمن على مستوى العالم.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء من خلال مشروع اتفاق وقعه ممثل وزارة الداخلية السعودية مدير عام الشرطة الدولية العقيد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه، في مقر المنظمة في مدينة ليون بفرنسا، مشيرة إلى أن الدعم يأتي امتدادًا لدور المملكة في بذل الجهود كافة وتعزيز المشاركة الرامية إلى القضاء على الجريمة ومحاربتها بشتى صورها وأشكالها، ونظرا لأهمية الإنتربول، وبناء وتطوير قدراتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعقب المجرمين على المستوى الدولي.