لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة.. فيديو

تعامدت الشمس اليوم على المسجد الحرام، وهو التعامد الثاني هذا العام، وأصبح ظل الزوال صفرا ليختفي ظل الكعبة المشرفة.

ظاهرة التعامد تعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى إنتقال الشمس "ظاهريا" بين مداري السرطان شمالاً، والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

وشهدت المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً كلها، هذا الحدث مرتين خلال هذا العام، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وتساعد هذه الظاهرة الفلكية في تحديد الاتجاه نحو القبلة خاصة في المناطق البعيدة، عن مدينة مكة في الدول العربية والاسلامية وكافة المناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال إستخدام قطعة من أي نوع مثبته بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الإتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية.

وظاهرة التعامد تستخدم أيضا في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك بإستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل ايضا على كروية كوكبنا.

وحدث تعامد الشمس الأول هذه السنه 2023 أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو الماضي، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2024.