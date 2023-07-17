احتفال الجالية المصرية في شمال انجلترا بإعادة تشغيل رحلات منشستر

احتفلت الجالية المصرية فى مدينة منشستر فى شمال انجلترا بإعادة تشغيل خط مصر للطيران منشستر القاهرة بعد انقطاع لسنين عديدة سبب معاناة شديدة للمصرين فى شمال انجلترا واضطرارهم لاستعمال طيران غير مباشر يستغرق وقت طويل نظرا لفترة الترانزيت فى المطارات الاخرى وايضا ضياع الشنط احيانا فى الترانزيت.

وبعد جهود كبيرة من الجالية المصرية فى منشستر من د عاطف الخولى ود محمد صالح وسعادة السفير محمد ابو الخير القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى المملكة المتحدة الذى دعا الى لقاء ضم اقطاب الجالية ومسؤلين مطار منشستر الى لقاء فى مكتبه تم فيه دراسة العقبات وكيفية التغلب عليها ووضع خطة زمنية لتنفيذها ، وقد نجح فريق العمل فى التغلب على كل العقبات وطارت اول رحلة من مطار منشستر الى مطار القاهرة يوم السبت ١٥ يوليو .

وقامت الجالية المصرية بمنشستر باقامة حفل عشاء بفندق راديسون بلو الذى يقع داخل مطار منشستر دعوام فيه قيادات مصر للطيران و ابناء الجالية واعضاء المجلس المصرى فى بريطانيا والمسؤلين فى مطار منشستر واعضاء السلك البلوماسى المصريين فى بريطانيا .

وقالت لوسى هينتون مسؤول مطار منشستر ان تسيير ذالك الخط سوف يسهم اسهاما كبيرا فى تنشيط حركة السياحة لمواطنين شمال انجلترا وسيساهم ايضا فى تقوية العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا.



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