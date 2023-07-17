بدء التقدم للدورات التدريبية على 9 مهن في كفر الشيخ

أعلنت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهني بفوه على 6 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وبدء التدريب المهني على 3 مهن بالوحدة المتنقلة الموجودة بسيدي سالم على 3 مهن، وذلك للشباب من الجنسين، من خلال مركز التدريب المهني بفوه أو مكتب التشغيل، وذلك ضمن العام التدريبي الجديد 2023 / 2024.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التى يتم تقديمها وفقًا لمتطلبات سوق العمل داخل المحافظات ولتأهيل الشباب ودعمهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة.

وقال حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، إن المهن التى سيتم التدريب عليها بمركز التدريب المهني بفوه تتضمن: التفصيل والخياطة، والحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، والأجهزة الكهربائية، واللحام، والميكانيكا، كما شملت المهن الموجودة بالوحدة المتنقلة: التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، والتي يتم التقديم للحصول عليها بمقر الوحدة أمام مبنى الحماية المدنية ومكتب التشغيل بسيدي سالم، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

وأضاف مدير المديرية، أن المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الدورات تتكون من: صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الرقم القومي، و2 صورة شخصية للمتقدم، مع إعطاء الأولوية لذوي الهمم على أن تكون إعاقة المتقدمين تتناسب مع المهنة المراد التدريب عليها، كما يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات.