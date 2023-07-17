موعد انتهاء الموجة الحارة.. الأطول خلال الصيف

تشهد البلاد منذ الخميس الماضي موجة حر وارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

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وتتعرض البلاد خلال هذه الأيام لظاهرة القبة الحرارية، وهي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح وتحتجز الهواء الساخن ذي الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه الصوبة الزجاجية.

موعد انتهاء الموجة الحارة:

كما ضرب مصر خلال هذه الأيام، المنخفض الهندي الحار، وهو عبارة عن كتلة هوائية تؤثر فى مصر خلال فصل الصيف فقط، ويظهر على مصر خلال شهري 7 و8 بشكل واضح على محافظات الجمهورية كافة.

ويتسبب المنخفض الهندي الحار في ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار والليل، وفقًا للدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، لأنه يتسبب في الإحساس بالإرهاق وعدم الراحة وخاصة في عملية التنفس، ويصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مئوية في الظل، بينما الدرجة المحسوسة 40 درجة مئوية، بينما تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية في جنوب الصعيد، وتكون درجة الحرارة المحسوسة بها 45 درجة مئوية.

ودرجات الحرارة على السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية، وعلى جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد، العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية

وتستمر هذه الموجة الحارة منذ الخميس الماضي، حتى اليوم، ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، لتستغرق بذلك أكثر من 8 أيام، وفقًا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، لتكون بذلك هي الأطول خلال هذا الصيف.