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الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سقوط حصان بالأهرامات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

بوابة الوفد الإلكترونية

تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو لحصان سقط ارضًا أثناء شد عربة حنطور فى منطقة الاهرامات، فيما قام صاحب العربة بترك الحصان دون اسعافه، فيما لقى تعاطف عدد من زوار المنطقة.

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ولان الإنسانية فوق كل اعتبار، هذا ما فعلته أحد زائرت منطقة الأهرمات بتصوير الحصان تعاطفًا مع الحيوان الذى يعمل طول الوقت تحت درجات حرارة مرتفعة فى الأهرامات للسياح الزائرين ، ويريد البعض المحاول البحث عن نجدة الحصان لإخراج الحصان من عربة الحنطور.

 

درجات الحرارة اليوم :

والجدير بالذكر ان هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن يشهد اليوم الإثنين استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية الغربية معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: 

  • القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة
  • الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة
  • مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة
  • سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة
  • قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة
  • أسوان العظمى 44 درجة والصغرى  30 درجة.

https://www.instagram.com/reel/Cuyms86NO8B/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

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