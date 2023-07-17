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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

نشرة حوادث الوفد.. انهيار عقار حدائق القبة يحصد أرواح 8 أشخاص

انهيار عقار- أرشيفية
انهيار عقار- أرشيفية

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز الأحداث المهمة، التي تصدرت الساحة الإخبارية، لتفرض نفسها على بؤرة اهتمام القراء والمتابعين، على مدار الساعات الماضية.

 

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 لعل أبرز هذه الأحداث التي فرضت نفسها منذ بداية اليوم، حادث انهيار عقار في منطقة حدائق القبة، الذي أودى بحياة 8 أشخاص حتى الآن.

 

وتواصل قوات الحماية المدنية، جهودها لرفع ركام وإنقاض العقار الذي انهار صباح اليوم، في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، وقال مصدر أمني إن إعداد وحصيلة ضحايا هذه الوقعة ارتفعت إلى 8 أشخاص من بينهم أطفال و9 مصابين، ولا تزال أعمال البحث جارية حتى الآن.

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عقار حدائق القبة المنهار.. البحث لا يزال جاريًا وتواصل الجهود لرفع الركام

 

بينما في سياق آخر، وقع حادث انقلاب أتوبيس على طريق الجيش في اتجاه محافظة بني سويف، وهو ما أسفر عن إصابة 16 راكبًا بإصابات متفرقة من بينهم سيدة روسية الجنسية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي بالجيزة.

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انقلاب أتوبيس ينتهي بإصابة 16 شخصًا بصحراوي بني سويف

 

فيما أمرت نيابة الجمالية، اليوم الإثنين، بإحالة سيدة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية، ومحاولة بيعها بمنطقة الصاغة بالجمالية.

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إحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية في الجمالية للمحاكمة

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