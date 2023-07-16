عاجل
محمد الباز يكشف حقيقة تعويم الجنيه مجددًا.. أثق في كلام السيسي الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي بكينيا
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

سيارة أسعاف
سيارة أسعاف

شهدت محافظة البحيرة حادثا مأساويا إذ لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب آخر بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، في  حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون ،تم نقل الجثث إلي المشرحة.

txt

إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

txt

حادث تصادم سيارتين ينهي حياة سائق ويصيب آخر في محور المشير

txt

تصادم سيارتين وإصابة 3 أشخاص بنفق الجلاء فى الدقي

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة ، وغنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارتين ملاكي بطريق الضبعة الكيلو  65 إتجاة الطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون . 

أسفرت الواقعة عن مصرع 5أشخاص من اسرة واحدة وهم كل من الاب ياسر ج.ع.49سنة ، وزوجتة هدي ع.أ.48سنة ،والابناء الثلاثة محمد ي.18سنة ،فاطمة ي.ج.16سنة ، ندي ي.ج.14سنة ،وإصابة الابن الرابع جلال ي.ج.11سنة بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة. 

تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق .

الجريدة الورقية