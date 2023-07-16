مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة حادثا مأساويا إذ لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب آخر بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون ،تم نقل الجثث إلي المشرحة.

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة ، وغنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارتين ملاكي بطريق الضبعة الكيلو 65 إتجاة الطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون .

أسفرت الواقعة عن مصرع 5أشخاص من اسرة واحدة وهم كل من الاب ياسر ج.ع.49سنة ، وزوجتة هدي ع.أ.48سنة ،والابناء الثلاثة محمد ي.18سنة ،فاطمة ي.ج.16سنة ، ندي ي.ج.14سنة ،وإصابة الابن الرابع جلال ي.ج.11سنة بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق .