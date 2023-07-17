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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بلغاريا تمد أوكرانيا بحزمة من المساعدات الدفاعية والمركبات المدرعة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلنت السلطات البلغارية، أنها ستمد أوكرانيا بأكبر حزمة من المساعدات العسكرية المقدمة لمرة واحدة، والتي تشمل 100 وحدة من المركبات المدرعة من ترسانة قوات الشرطة البلغارية، لاسيما ناقلات الجند المدرعة.

 

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الحرب الروسية الأوكرانية

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن السلطات البلغارية قولها "إن هذا هو أول قرار رسمي تتخذه صوفيا لمساعدة كييف بالمعدات الثقيلة".

وأشارت التقارير إلى أن هذه المعدات العسكرية تم شراؤها قبل 40 عامًا، إلا أنها لم تستخدم أبدًا للغرض المقصود منها، إضافة إلى أن تخزينها وصيانتها يتطلب الكثير من التكاليف. 

وجاء الإعلان عن قرار صوفيا تزويد كييف بالمركبات المدرعة بعد أسبوع من زيارة رئيس أوكرانيا إلى بلغاريا، فيما يعتبر أول طرد عسكري عام من بلغاريا إلى أوكرانيا، حيث تأمل صوفيا في الحصول على معدات عسكرية بديلة من الولايات المتحدة بعد نقل المركبات المدرعة إلى كييف.

 

 

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