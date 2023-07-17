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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

النيابة الإدارية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن انهيار عقار حدائق القبة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء الحادث، وكلف حافظ الغدار المحلية " القسم الثالث" بسرعة مباشر التحقيقات.

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النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا في واقعة انهيار عقار باكوس في الإسكندرية

وتستكمل الأجهزة الأمنية والمعينة بمحافظة القاهرة عمليات رفع الأنقاض بعقار حدائق القبة المنهار، الذى نتج عنه مصرع 7 أشخاص وهم "محمد.ع"، 39 سنة، و"شهد. إ" 41 سنة و"كريمة. إ" 25 سنة، و"روجينا. م" 4 سنوات، "فاطمة .ع"،  32 سنة، ، "نسمة. ع"،  26  سنة ، و"علي .ج" عام واحد، وأصيب" ياسين .م"، 9 سنوات، و"سارة .ح،" واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقى العلاج.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث، فيما تم إخلاء منازل مجاورة لموقع العقار تحسبًا لحدوث أي طارئ.

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النيابة الإدارية بالإسكندرية تعاين العقار المنهار وتطلب ملفه للتحقيق

 

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