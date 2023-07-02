إعصار يثير الرعب في كندا.. فيديو

دمر إعصار بعرض ميل بلدة ريفية كندية في كندا، ما أدى إلى إلغاء الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد بسبب تحذيرات من عواصف أخرى.

وتظهر لقطات تلفزيونية إعصارًا ضخمًا يجتاح منازل في بلدة ديدسبري بألبرتا الريفية، ما تسبب في تدمير عدد من المنازل والأشجار، وأثر الإعصار على بلدات قريبة بما في ذلك كارستيرز، إذ إنه يتحرك بسرعة 25 ميل في الساعة.

وأصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي الكندية، تحذيرًا بأن الإعصار كان ينتج عنه رياح مدمرة وحبات برد كبيرة وأمطار غزيرة.

إصابات وتدمير منازل في إعصار كندا

وأكدت شرطة الفرسان الملكية الكندية، أن عددًا من المنازل تضررت وأن بعض الأشخاص أصيبوا، ولكنهم لا يعرفون بعد خطورة تلك الإصابات.

وجرى نقل امرأة عالقة في قبو منزلها بعد تدميره من حولها برعاية فرق الإنقاذ، ولم تسجل أي وفيات، ولكن نفقت 25 بقرة و20 دجاجة نتيجة الإعصار.

ونظرًا للطقس الشديد الذي يجتاح أجزاء من البلاد، قامت وزارة التراث الكندي بتعليق فعاليات يوم كندا في العاصمة أوتاوا. وخلال الوقت الحالي، يوجد 552 حريقًا في جميع أنحاء البلاد، وجرى السيطرة على 281 منها.