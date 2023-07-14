إعصار مدمر في حي سكني.. فيديو

ضرب إعصار ضاحية بارهافن في أوتاوا، مما ألحق أضرارًا بالمنازل والأشجار، وجرى الإبلاغ عن أضرار في نحو 125 منزلًا في المنطقة، مع تركز أسوأ الأضرار في منطقة هاف مون باي.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الكندية، أن إعصارًا ضرب المنطقة، قائلة إن الأضرار التي تم الإبلاغ عنها تشمل تلف الأسقف، وكسر النوافذ، وانقطاع التيار الكهربائي، وضرر الأشجار، وجرى الإبلاغ عن إصابة واحدة طفيفة نتيجة العاصفة.

ووصف السكان الذين عانوا من الإعصار مشهدًا مرعبًا، وقال ديباك سينج، الذي كان يقيم في منزل مستأجر في هاف مون باي: “لقد كان كابوسًا، لأن الأشياء بدأت تتحرك، وكان الأطفال في المنزل ثم بدأ السقف يطير بعيدًا”.

وقالت زويا طارق: "لم أشهد إعصارًا من قبل واستمر من 20 إلى 30 ثانية، واختفت دراجاتنا، واختفت شبكة كرة السلة، والكراسي لدينا، ذهب كل شيء وكان الزجاج في كل مكان".

تسببت العاصفة أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من أوتاوا، وقالت شركة هيدرو أوتاوا إنه قد يستغرق الأمر عدة أيام لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع العملاء المتضررين.

أقامت مدينة أوتاوا مركز استقبال في مركز بارهافن المجتمعي للسكان الذين تم تشريدهم بسبب العاصفة، والإعصار هو الأول الذي يضرب أوتاوا منذ عام 2018.

نصائح للتعامل مع الإعصار

كن على دراية بالطقس: اتبع تقارير الطقس المحلية واحصل على تنبيهات الإعصار.

ابحث عن مأوى آمن: إذا كنت في منزل ، فانتقل إلى الطابق السفلي أو إلى غرفة داخلية دون نوافذ. إذا كنت في الخارج ، ابحث عن مبنى قوي للاختباء فيه.

ابق بعيدًا عن النوافذ: النوافذ هي أكثر الأجزاء عرضة للخطر في المنزل أثناء الإعصار.

ابقي سياراتك في مكان آمن: إذا كنت في طريق الإعصار، فتوقف في مكان آمن وانتظر العاصفة.

اتبع تعليمات السلطات: إذا أصدرت السلطات أي أوامر، فتأكد من اتباعها.