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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ظاهرة القبة الحرارية.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

نشرت الصفحة الرسمية، للهيئة العامة للارصاد الجوية، في إطار “معلومة على الماشي”، معلومات عن ظاهرة القبة الحرارية، وتعيش عدد من الدول ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة بسبب القبة الحرارية الناتجة  توزيعات الضغط الجوي في طبقات الجو العليا.

أهم المعلومات عن ظاهرة القبة الحرارية

وعرفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظاهرة القبة الحرارية، بأنها امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح، وتحتجز القبة الحرارية الهواء السخن ذو الضغط المرتفع في طبقات قريبة من سطح الأرض تشبة “الصوبة الزجاجية”.

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وبحسب ما نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فأن القبة الحرارية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة نتيجة زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

ما هي ظاهرة القبة الحرارية

يتأثر عدد من دول عربية خلال الأيام الجارية بظاهرة القبة الحرارية والتي تتسبب في ارتفاع كبير بـ درجات الحرارة، ووفقًا لموقع “climatecheck” فإن القبة الحرارية ليست مصطلحًا علميًا قياسيًا، لكنها تصف بفاعلية أنظمة الضغط الجوي المرتفعة القمعية التي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح والاحتفاظ به لفترات طويلة من الزمن.

 

وتتعرض عدد من الدول العربية في الأيام المقبلة لموجة حر غير مسبوقة، وترتفع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية، وهو ما يعرف بظاهرة "القبة الحرارية"، وتم التحذير من التغيرات المناخية التي نشهدها خلال الفترة الأخيرة في مؤتمر"COP27" في شرم الشيخ.

 

وتعد ظاهرة القبة الحرارية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات المناخية.

 

ما هي ظاهرة القبة الحرارية؟

 

من الممكن أن تمتد القبة الحرارية على عدة ولايات وأن تستمر لأيام وحتى لأسابيع، وتحدث القبة الحرارية عندما تحبس منطقة مستمرة من الضغط العالي الحرارة في مكان واحد تمامًا كغطاء القدر.

 

ويعد نمط الطقس الثابت الذي يسمح بوجودها قد يؤدي إلى ضعف الرياح وزيادة معدلات الرطوبة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وجعلها أكثر خطورة، وبحسب تصريحات الأرصاد الجوية، فأن الموجة الحارة مستمرة في مصرلنهاية الأسبوع.

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