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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الذهب يهبط إلى مستوى تاريخي .. أسعار المعدن الأصفر في بداية التعاملات

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين هبوطًا آخر خلال التعاملات الصباحية، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2165 جنيهًا بعد 2800 في ذروة الارتفاع  إبريل الماضي دون مصنعية.

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فرصة للشراء.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الأحد

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 2468 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  2175 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1450 جنيهًا.

ويمكن حساب سعر المصنعية بكل سهولة والذي يكون بدءا من 6% من سعر الجرام وحتى 10%، أما عند القيام بحساب سعر مصنعية السبائك، فتبدأ من نحو 35 جنيهًا للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام.

وتراجع سعر الجنيه الذهب، إذ سجل اليوم 17.320 جنيها بعد أن كان 18240 جنيهًا قبل أيام بفارق نحو 900 جنيه، فيما وصل أعلى سعر له في إبريل 22400 جنيه بتراجع نحو 5 آلاف جنيه.

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