أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يوليو2023 في مصر في بداية التعاملات الصباحية، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب

وتقدم بوابة الوفد قائمة بأسعار الذهب اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1450 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2486 جنيها للجرام.

بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 17400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

انخفاض الذهب عالميًا

فيما سجل سعر الذهب عالميا نحو 1934 دولارا للأونصة في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 2.5 دولار، وبنسبة 0.13% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويشير الخبراء إلى أن أسعار الذهب تشهد محاولات جادة لاختراق منطقة المقاومة السعرية التي أجبرتها على التداول تحتها لأكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه المعدن النفيس من جراء انخفاض حاد في مستويات الدولار الأمريكي بسبب التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي اقترب من انهاء دورة رفع أسعار الفائدة.