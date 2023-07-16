فرصة للشراء.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الأحد

أسعار الذهب في مصر.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي تؤثر على صعود وهبوط الأسعار، حيث يعد الذهب من السلع المتغيرة التي تتأثر بالسوق العالمي.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2497 جنيهًا للبيع، و2485 جنيهًا للشراء

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2185 جنيهًا، مقابل 2175 جنيهًا في الشراء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1872 جنيهًا للبيع و1864 جنيهًا للشراء

ووصل سعر الجنيه الذهب 17480 جنيهًا للبيع، مقابل 17400 في حالة الشراء

وسجل سعر الذهب عالميًا نحو 1960 دولارًا، وفي حالة الشراء إلي 1958 دولارًا

وقد شهدت أسعار الذهب الجمعة الماضية في مصر، تراجعًا طفيفًا مع بداية التعاملات، إذ انخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أول أمس.

أسعار الذهب العالمية

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف قريبًا عن تشديد سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1959.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 16 يونيو، حيث ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة أيضًا إلى 1964.30 دولار.