نشرة حوادث الثانية عشر صباحًا.. طلاق حسن شاكوش وزوجته وبلطجي يقتل شابًا قبل زفافه بإمبابة

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية، على متابعة أهم أخبار حوادث، من خلال نشرة حوادث على مدار اليوم، وجاء من بين الاخبار التي شهدتها الساعات الماضية، تحرير محامية مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بطلاق زوجته ريم طارق غيابيا بقسم شرطة أول أكتوبر.

وجاء في تفاصيل الخبر، مأمور قسم أول أكتوبر بلاغا من محامية، تدعى سامية على، موكلة حسن شاكوش، المقيم بدائرة القسم، وأفادت بطلاق موكلها لريم طارق غيابيا، وطلبت إثبات الحالة، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة.

وتفاصيل الواقعة الثانية، مقتل الشاب عبدالله طالب جامعي ويعمل بأحد الكافيهات، قبل فرحة بساعات، في منطقة امبابة، على يد بلطجي يدعى " اوزعة"، الأم روت بصوت منخفض والدموع بعينها تكاد تنفجر من ضغط الحزن ،تقول "أبني أتقتل قبل الفرح من بلطجي".. وبوجه شاحب تحكي، اعتراضًا منه على وقوف المتهم أمام المنزل لتعاطي المواد المخدرة، وسب المواطنين بألفاظ خادشة.

وفي تفاصيل الحادث الاهم خلال الساعات الاخيرة من اليوم، أم تنهى حياة أطفالها خشية كسب والدهم قضية حضانتهم.. بعد ان تجردت ربة منزل من الأمومة والمشاعر والأنسانية ، بالتخلص من أطفالها الثلاثة بعد تجريعهم أقراص حفظ الغلال السامة خوفا من أخذ طليقها لهم وكسب قضية حضانتهم، بمحافظة سوهاج.

واستكمال لمتابعة الاحداث، نشرت بوابة الوفد خبر عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار رشيد بمحافظة البحيرة المنهار لـ 4 وفيات و13 مصابا، عقب استخراج جثة جديدة من تحت الأنقاض وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى رشيد العام.