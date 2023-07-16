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الأحد 16 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أم تنهى حياة أطفالها خشية كسب والدهم قضية حضانتهم.. القصة الكاملة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تجردت  ربة منزل من الأمومة والمشاعر والأنسانية ،  بالتخلص من أطفالها الثلاثة بعد تجريعهم أقراص حفظ الغلال السامة خوفا من أخذ طليقها لهم وكسب قضية حضانتهم. 

 

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القصة الكاملة .. لـ سيدة تقتل أطفالها الثلاثة خشية كسب والدهم قضية حضانتهم بسوهاج

وكانت البداية بتلقى مدير أمن سوهاج ، إخطار يفيد بوصول بلاغ إلى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بقيام "ش.ف.ا" ربة منزل، بقتل أطفالها الثلاثة "ا.ح" 6 سنوات و"ر.ح"8 سنوات و"ب.ح"10 سنوات، بأن قامت باعطائهم أقراص الغلال السامة؛ بسبب خلافات بينها وبين طليقها.

وبالفحص وسؤالها، أفادت بتناولهم وجبة طعام من مطعم وأصيبوا بتسمم أدى إلى وفاتهم، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بشرائها حبوب حفظ الغلال السامة من طبيب بيطري وإعطائها لهم؛ بسبب خلافات بينها ووالدهم.

وأضافت أنها قامت بخلعه لأنه دائم افتعال الخلافات بينهما على حضانة الأطفال وخوفها من أخذ الأطفال من حضانتها؛ فقررت التخلص من الأطفال، وتحرر المحضر بذلك.

وأمرت نيابة قسم ثان سوهاج، بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل أطفالها الثلاثة.

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