السبت 03 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بشرى سارة من الأرصاد الجوية.. انخفاض في درجات الحرارة

تصويري جوي لمنطقة
تصويري جوي لمنطقة بالقاهرة

 عاشت المحافظات المصرية خلال الساعات الماضية حالة من سوء الأحوال الجوية، من نشاط للرياح الترابية وسقوط الأمطار الخفيفية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وكانت حذرت الأرصاد الجوية في بيانات سابقة لها من سوء الطقس.

 الأرصاد الجوية تكشف سبب العاصفة الترابية:

 وزفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة للمواطنين بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا خلال الساعات المقبلة وتحسن تدريجي في الأحوال الجوية حتى الأربعاء المقبل، بينما المتوقع غدًا السبت أن تسجل درجات الحرارة 34 على القاهرة الكبرى.

 وكشفت عن حالة التقلبات الجوية التي تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية، موضحة أنه ومن المتوقع أن تتعرض البلاد لموجات من العواصف الترابية خلال الفترة المقبلة.

 وأشارت إلى أن كل شيء وارد حدوثه، إذ إننا ما زلنا حتى هذه الفترة في فصل الربيع، والذي يعرف عنه بأنه فصل التقلبات الحادة والسريعة، ويتبقى 20 يومًا على انتهائه وبداية فصل الصيف، وجاء ذلك خلال تصريحات الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، مع الإعلامي محمد موسى، المُذاع على قناة "الحدث اليوم".

 وأوضحت أن التأثر بكتل هوائية جنوبية صحراوية هى سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة. 

 واختتمت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية حديثها، مشددة على أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وقد تكون رعدية، محذرة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة واستخدام غطاء على الرأس مع تناول قدر كبري من السوائل، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

 الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة:

 وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى وصلت لـ 40 درجة مئوية، طبقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 وتوقعت هيئة الأرصاد أن تنشط رياح جنوبية غربية جافة، ويصاحبها انخفاض فى نسب الرطوبة وإثارة الرمال والأتربة.

 كما تتوقع أن يشهد اليوم نشاطًا للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وانخفاض فرصة سقوط أمطار، وقد تكون رعدية أحيانًا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، أما على القاهرة الكبرى تكون فرصة سقوطها ضعيفة.

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