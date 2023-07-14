القبة الحرارية القاتلة تضرب 7 دول عربية بينها مصر.. فيديو

تستعد 7 دول عربية لاستقبال موجة حر غير مسبوقة وتسمى "القبة الحرارية"، وهي كتلة هوائية حارة تندفع إلى شمال شبه الجزيرة العربية بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

ستؤدي الكتلة الهوائية الحارة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي في العديد من الدول العربية، وسيعزز هذا الارتفاع في درجات الحرارة اشتداد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.

وبدأت القبة الحرارية في التأثير على كلٍ من سوريا ولبنان ومصر والأردن والعراق وشمال السعودية والكويت، وتحولت الأجواء لتُصبح حارة في تلك الدول، وتُقارب الحرارة 50 درجة مئوية في هذه الدول.

القبة الحرارية هي ظاهرة جوية تتميز بتجمع كتلة هوائية دافئة وضيقة فوق منطقة معينة، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ. يمكن أن تستمر القبة الحرارية لعدة أيام أو حتى أسابيع، ويمكن أن تتسبب في حدوث موجات حر شديدة وجفاف وحرائق غابات.

تحدث القبة الحرارية عادةً في المناطق التي يكون فيها الضغط الجوي مرتفعًا، مما يمنع الهواء البارد من دخول المنطقة. يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة احتمالية حدوث القبة الحرارية، حيث تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة الاحتباس الحراري.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار:

شرب الكثير من الماء

ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

البقاء في الظل قدر الإمكان

أخذ حمامات باردة أو دش

استخدام مكيف الهواء

الراحة في المنزل قدر الإمكان