القبة الحرارية.. سر ارتفاع درجة الحرارة في مصر (فيديو)

‏قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن مصر وإفريقيا في كل حديث خاص بالمناخ والتغيرات المناخية لأن مصر تعتبر رئيسة مؤتمر COP 27 حتى الآن لحين أن يتم تسليمه إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأضاف ‏ علي قطب خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت أن مصر تعتبر المتحدث الرسمي بلسان إفريقيا في جميع المشاريع.

وتابع: " مشكلة التغيرات المناخية هي مشكلة حياة أو موت وعندما نتحدث عن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تؤثر على البيئة تأثير مباشر، فهي تؤثر أيضا على جميع مناحي الحياة ليست البيئة فقط بل تؤثر على صحة الإنسان.

سبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر والوطن العربي

وأردف: “الضغط الجوي يختلف من منطقة وأخرى ونعيش في مصر والوطن العربي ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بسبب القبة الحرارية الناتجة توزيعات الضغط الجوي في طبقات الجو العليا”.

وعلق الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم تكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، على تعرض 7 دول عربية في الأيام المقبلة لموجة حر غير مسبوقة، حيث ترتفع درجات الحرارة في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية، وهو ما يعرف بظاهرة «القبة الحرارية».

وقال "النهري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» عبر قناة «النهار»، اليوم، السبت، إنه تم التحذير من هذه التغيرات المناخية في مؤتمر«كوب 27» في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن ظاهرة القبة الحرارية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن هناك تحذيرات في الولايات المتحدة الأمريكية من الفيضانات خلال الفترة الأخيرة بسبب التغيرات المناخية، مشددًا على أنه على العالم أن يحذر من «كارثة» ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف: «العالم داخل على كارثة، كنا الأول بنقول المشكلة هتحدث في 2100، النهارده بنقول هتحدث في 2050، في تسارع كبير في الوتيرة، كل هذا بسبب التغيرات المناخية، وحسينا من السنوات الماضية، إذ شهدت أوروبا وأمريكا والجزائر حرائق كبيرة».

وتابع النهري: «علينا من الآن أن نبحث عن كوكب آخر نعيش عليه، إذا استمر العالم بهذا الشكل في عدم الاهتمام بقضية التغيرات المناخية».