القبة الحرارية تجتاح مصر والدول العربية.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر

تضرب البلاد موجة حرارية شديدة خلال الأيام القليلة القادمة، حسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ حذرت من أن تلك تضرب عدة دول عربية وليس مصر فقط، وتسمى بالقبة الحرارية.

كل ما يمكن معرفته عن القبة الحرارية

تحدث القبة الحرارية عندما تتراكم سلسلة من التلال ذات الضغط المرتفع فوق منطقة ولا تتحرك لمدة تصل إلى أسبوع أو أكثر، وينتج ذلك عن الضغط العالي، وطقس معتدل مع الكثير من أشعة الشمس وقليل جدًا من السحب.

القبة الحرارية تجتاح مصر والدول العربية

ويشار إلى ما يسمى بظاهرة غرق الهواء، وعندما تحدث تلك الظاهرة، ترتفع درجة حرارة الهواء بشكل كبير جدًا.

لماذا سميت بالقبة الحرارية ؟

تم إطلاق كلمة "القبة" لأن الهواء لا يستطيع الهروب، بعد ذلك، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، ويتم تسجيل معظم درجات الحرارة داخل قبة حرارية، ومن المتوقع أن تؤدي أزمة المناخ إلى جعلها أكثر تواترًا بل وأكثر سخونة.

ومن المتوقع أن تؤدي أزمة المناخ إلى زيادة التعرض لمستويات مؤشر الحرارة الخطرة بنسبة 50٪ إلى 100٪ في كثير من المناطق المدارية وما يصل إلى 10 مرات في معظم أنحاء العالم ، وفقًا لدراسة أجريت في يناير الماضي.

حتى الزيادة الطفيفة في متوسط درجة الحرارة العالمية يمكن أن تؤدي إلى زيادات كبيرة في أقصى درجات الحرارة، والتي يمكن رؤيتها خلال قباب الحرارة القوية والمستمرة.

القبة الحرارية

وقالت تلك الدراسة أن أماكن مثل أفغانستان وبابوا غينيا الجديدة وأمريكا الوسطى وبعض دول الخليج قد تم استهدافها باعتبارها "مناطق ساخنة" لموجات الحرارة عالية الخطورة، هذه المناطق معرضة للخطر بشكل خاص بسبب النمو السكاني السريع فيها ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية وإمدادات الطاقة ، مما يقوض قدرتها على الصمود في درجات الحرارة القصوى.

وحسب الدراسة لا تهدد موجات الحر الصحة فحسب ، بل تساهم أيضًا في الجفاف الشديد وحرائق الغابات، فقد أدى تغير المناخ إلى تفاقم الظروف الحارة والجافة .

