ملتقى توظيفي بالجيزة.. نوعية الوظائف والشروط

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي بمقر الجهاز، لطرح عدد من الوظائف الفارغة بالمحافظة، بحضور مسئول الموارد البشرية بشركة "حراس مصر للأمن والحراسة: يوم الأربعاء المقبل، 19 يوليو الجاري 2023، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وظائف تعلن عنها محافظة الجيزة

ونشرت محافظة الجيزة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن توفر عدد من الوظائف وهو ما جاء في إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، كاشفتًا عن نوعية الوظائف والشروط المطلوبة في المتقدمين لشغلها.

ما هي نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة؟

ــ أفراد أمن بكمبوند في 6 أكتوبر

ــ أفراد أمن بكمبوند في التجمع الخامس

ــ أفراد أمن بكمبوند في الشيخ زايد

ــ أفراد أمن بماركت بالشيخ زايد

ــ أفراد أمن بماركت بمدينتي

ــ أفراد أمن بماركت بالرحاب

ــ أفراد أمن بمستشفى بشارع فيصل

ــ أفراد أمن بمعرض سيارات بشارع فيصل

ــ أفراد أمن بحدائق الأهرام

ما هي الشروط المطلوبة لشغل الوظائف بالملتقى التوظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة؟

- المؤهل: بداية من الشهادة الإعدادية.

- السن: من 21 إلى 45 سنة.

- المميزات: تأمين صحي، وتأمين اجتماعي من أول يوم عمل

- الاجازات 4 أيام راحة في الشهر

- السكن: يوجد سكن في بعض المواقع

وأعلنت محافظة الجيزة، عن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف، التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بملتقي توظيفي بمقر الجهاز، بحضور مسئول الموارد البشرية بشركة حراس مصر للأمن والحراسة، وطالبت الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة بشركة "حراس مصر للأمن والحراسة" التي أعلنها الجهاز، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.

تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة بشركة «حراس مصر للأمن والحراسة» التي أعلنها الجهاز، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني

طرق تواصل المتقدمين مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب:

يمكنكم التواصل من أجل الحصول على الوظائف المطلوبة بشركة "حراس مصر للأمن والحراسة" من خلال أرقام التليفونات التالية

"35711198- 35730825"