العلمين الجديدة وفرت 100 ألف فرصة عمل للمصريين (شاهد)

قال المهندس سعد ياسين معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنّ الساحل الشمالي الغربي قبل الجمهورية الجديدة كان يبدأ من غرب الإسكندرية حتى السلوم بطول 250 كم على ساحل البحر المتوسط، وكان عبارة عن قرى مصيفية تعمل لمدة شهرين أو 3 شهور في السنة دون أي استفادة من الموارد.

اقرأ أيضا.. بطلة العالم في التيك بول: سعيدة بالمشاركة في مهرجان العلمين (فيديو)

وأضاف “ياسين” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أنّ رؤية القيادة السياسية كانت واضحة بخصوص تعظيم الاستفادة من الساحل الشمالي الغربي، حيث تم تكليف القوات المسلحة بتطهير مدينة العلمين من الألغام في عام 2017 التي كان بها مخلفات كثيرة من الحرب العالمية الثانية.

صدر القرار 108 بإنشاء المدينة على 48 ألف فدان

وتابع: “في عام 2018، صدر القرار 108 بإنشاء المدينة على 48 ألف فدان، وفيما بعد حصل إضافة بـ102 فدان، وبدأ تطوير المدينة بإنشاء مجتمع حضاري متكامل، أي إنشاء جميع القطاعات الرئيسة مثل: المرافق والإسكان والخدمات، وأصبحت مدينة العلمين مفتوحة للجمهور بالكامل ويمكن لأي مواطن في أي وقت زيارة المدينة والاستفادة منها”.

نعمل 18 ساعة على مدار 3 ورديات

وواصل: “نعمل هنا 18 ساعة على مدار 3 ورديات وجميع المخططين والعمالة والمنفذين مصرييين، ولدينا تخطيط مميز وهو ما وفر الوقت علينا، بالإضافة إلى العدد الكبير للعمالة المنفذة، وأثرت فترة كورونا علينا، كما تأثرنا بالأزمة الروسية الأوكرانية لكننا اتجهنا إلى المنتج المحلي وهو ما وفر علينا وقت كبيرة جدا، وعموما، فإن المدينة وفرت 100 ألف فرصة عمل”.