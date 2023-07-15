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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

400 فرصة عمل للجنسين.. الراتب حسب المقابلة

وظائف خالية
وظائف خالية

أعلنت إحدى شركات الخدمات والصيانة، عن توفير 400 فرصة عمل جديدة، على أن يتم تحديد الراتب بحسب المقابلة.

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شروط التقديم

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 200 فرد أمن، و200 عامل نظافة (من الجنسين)، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، أو بدون، وأن يتراوح عمره من 30 وحتى 50 سنة.

طريقة التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في الزقايق، الشرقية، بجوار سوبر ماركت أبو السعود، أو الاتصال على 01223544007، أو 0552284055.

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