400 فرصة عمل للجنسين.. الراتب حسب المقابلة

أعلنت إحدى شركات الخدمات والصيانة، عن توفير 400 فرصة عمل جديدة، على أن يتم تحديد الراتب بحسب المقابلة.

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شروط التقديم

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 200 فرد أمن، و200 عامل نظافة (من الجنسين)، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، أو بدون، وأن يتراوح عمره من 30 وحتى 50 سنة.

طريقة التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في الزقايق، الشرقية، بجوار سوبر ماركت أبو السعود، أو الاتصال على 01223544007، أو 0552284055.