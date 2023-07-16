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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا حول الوضع في أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا بشأن الوضع في أوكرانيا غدا الاثنين، بحضور كبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.

 

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وكتب بوليانسكي  عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية - "غدا الـ 17 من يوليو، سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة أخرى حول الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب البعثة البريطانية.. مضيفا أن الجلسة ستشهد حضور حشد كبير لكبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.

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