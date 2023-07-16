كوكا يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقاولون

حصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته اليوم بالفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، ورفع رصيده إلى ٨١ نقطة.

أرقام مميزة لديانج بعد مباراة الأهلي والمقاولون

استطاع المالي آليو ديانج نجم وسط فريق الأهلي تحقيق رقمين مميزين بعد تسجيله هدفا في شباك المقاولون العرب في المباراة الجارية حاليا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



سجل ديانج هدف الأهلي الأول بعد تمريرة من زميله نبيل كوكا ليسددها اللاعب المالي في شباك المقاولون العرب، ويعتبر هذا الهدف ثاني أهداف النجم المالي مع المارد الأحمر في مسابقة الدوري لهذا الموسم، بعدما أحرز في شباك إنبي هدفا.

وساهم ديانج في 3 أهداف في آخر مباراتين له مع المارد الأحمر في الدوري، بعدما صنع هدفين في فوز الأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف، وسجل هدفا في شباك المقاولون خلال لقاء اليوم.