الأهلي يكتسح المقاولون العرب برباعية في الدوري

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب بـ أربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2022/2023.

أعتمد الأهلي على الاستحواذ على الكرة خلال مجريات المباراة، بينما ظل المقاولون العرب يلجأ للهجمات المرتدة من الخلف للأمام.

تفاصيل المباراة

شهد الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب والأهلي الانتهاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أفتتح شريط الأهداف لاعب الوسط المالي أليو ديانج في الدقيقة 17، بينما تعادل جوزيف أوشايا للذئاب في الدقيقة 24.

واستطاع المارد الأحمر أن يُحكم سيطرته على الشوط الثاني، حيث أحرز هدفين عن طريق محمد شريف في الدقيقة 52، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 68 من عمر الشوط.

وسجل الأهلي هدف في الشوط الأول، لكن بعد عودة حكم المباراة لتقنية الفيديو قام بإلغاء الهدف بسبب التسلل.

كما حصل لاعب المارد الأحمر محمود عبد المنعم "كهربا"، على ركلة جزاء في الدقيقة 86، بعدما تعرض لعرقلة من قبل مدافعي الذئاب، ليسجل من خلالها طاهر محمد طاهر الهدف الرابع للفريق الأحمر.

بهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة الـ 81 في صدارة ترتيب الدوري العام المصري، بينما يتجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ 44 في المركز السابع.

وكان الأهلي قد توج بهذه النسخة من الدوري المصري، لينجح في التتويج ببطولة الدوري الـ 43 له في تاريخه.

وبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد فخري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: محمد شريف.

فيما كان يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد زعلوك.