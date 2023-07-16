خطيبة هيثم أحمد زكي تفاجئ جمهوره بقرار صادم بعد 4 سنوات من رحيله

أعلنت إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن مشاركتها في مسلسل “ليه لأ” الجزء الثالث، بعدما مرت بلحظات من الألم والأسي، حزنا علي رحيل هيثم أحمد زكي والتي ظهرت في حالة انهيار بجنازته.

انجي سلامة خطيبة الراحل هيثم زكي

انجي سلامة خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي لم تعلن حتي الآن ارتباطها بآى شخص

كشفت انجي سلامة عن اتجاهها لطريق التمثيل بعد 4 سنوات من وفاة خطيبها، في أخر عام 2019، حيث أنها لم تعلن دخولها في علاقة أو ارتباطها بأى شخص بعد سنوات عديدة من رحيله.

انجي سلامة تعلن عن مشاركتها في مسلسل ليه لأ

شاركت انجي سلامة خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي صورا جديدة من مشاركتها في بدور سهيلة في مسلسل ليه لأ الجزء الثالث، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،.

انجي سلامة خطيبة الراحل هيثم زكي

أثارت انجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، جدلا واسعا بعد أن قامت بمفاجأة أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحذف صورتها الشخصية، ولم تكتفِ "إنجي" بذلك، ولكنها قامت بحذف كل صورها التي سبق ونشرتها على فيسبوك، قبل رحيل هيثم.

أغلقت انجى سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي جميع حساباتها الشخصية عبر السوشيال ميديا بعد ساعات من اعلان وفاته عن عمر يناهز 35 عاما.

انجي سلامة خطيبة الراحل هيثم زكي

أعادت فتح حسابها على فيسبوك، أعلنت إنجي سلامة، خطيبة هيثم أحمد زكي، عن آخر الكلمات التي قالها هيثم قبل دقائق من وفاته، إذ كتبت في منشورها قائلة: "هيثم اخر حاجة قالها معايا عالتليفون لا اله الا الله واستغفر الله وقاللي قولي الحمد لله متشيلنيش همك".

إنجى سلامة "بجمع صدقة جارية لـ هيثم أحمد زكي"

أشارت إنجى سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي معلقة: "انا بجمع صدقة جارية لـ هيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا ومحطة تحلية مياه، البئر هيتكلف 170 الف جنيه يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد، ده رقم المؤسسة اللي هتعمل البئر".

انجي سلامة خطيبة الراحل هيثم زكي

بدا على خطيبة هيثم أحمد زكى "انجى سلامة"، علامات البكاء الشديد وكان فى استقبال الحضور الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين.

إنجى سلامة بكلمات مؤثرة عن فقدان خطيبها الراحل هيثم أحمد زكي

أعربت إنجى سلامة خطيبة هيثم أحمد زكى، من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد رحيل "هيثم" بأسبوع، قائلة: "أنا بكتب الكلام ده وأنا مش قادرة أكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وأنا بفكر نفسي قبلكم والله، كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس إنه اختبار كبير أوي وصعب بس ربنا قال: "الذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".

انجي سلامة خطيبة الراحل هيثم زكي

وفاة هيثم أحمد زكي

من جهة أخري، كان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ، قبل 17 يومًا، وتحديدًا يوم الخميس 7 نوفمبر، بعدما عُثر عليه مفارقًا للحياة داخل منزله.

وكانت التحقيقات أكدت أن وفاة هيثم أحمد زكي طبيعية، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية عقب شعوره بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات.