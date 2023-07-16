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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جونيور كريستيانو رونالدو بالزي السعودي.. صور

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وابنه

ظهر جونيور نجل لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يرتدي الزي السعودي بصحبة جدته، وكأنه فتى عربي بسبب ملامحة التي تشبه إلى حد كبير العرب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور الابن التي أثارت ضجة واسعة، وهو مع جدته والدة لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو في إطلالة عربية جديدة بالنسبة له، ويقبل رأس جدته في سعادة.

حظيت الصورة بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعجب البعض من براعة ربط الشماغ على رأسه، وآخرين قالوا إنه أصبح مندمجا في المجتمع السعودي بشكل كبير.

 

 

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