جامعة الأميرة نورة.. طريقة حساب النسبة الموزونة للقبول بالعام الدراسي 1445

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للطالبات، احتلت محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، تزامنًا مع فتح بوابة القبول وإطلاقها لدليل القبول للعام الجامعي 1445هـ، والذي أعلنت عن بدايته يوم الأحد الموافق 4 صفر 1445هـ/ 20 أغسطس2023م.

جامعة الأميرة نورة.. إجراءات القبول للعام الدراسي 1445

فيما أوضحت جامعة الأميرة نورة أن أخر يوم للتقديم عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات يوم الخميس2-1-1445هـ الموافق 20-07-2023 الساعة 12:00 ظهرًا.

معايير القبول في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

أشارت جامعة نورة عبر دليل القبول للعام الدراسي 1445هـ، إلى أن القبول في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يعتمد على معيارالنسبة الموزونة وهي: مجموع درجات (الثانوية + القدرات + التحصيلي) على النحوالتالي:

كلية السنة التأسيسية للكليات الصحية وكلية التمريض والكليات العلمية كالهندسة والعلوم وعلوم الحاسب والمعلومات، تكون أوزان النسبة الموزونة: الثانوية: (30%) +القدرات (30%)+ التحصيلي (40%).

كلية الإدارة والأعمال علمي وتكون أوزان النسبة الموزونة: الثانوية: (30%) +القدرات (30%)+ التحصيلي (40%)، والإداري : وتكون أوزان النسبة الموزونة: الثانوية: (50%) +القدرات (50%).

الكليات الإنسانية باستثناء كلية اللغات:الآداب والتربية والخدمة الاجتماعية والتصاميم والفنون والقانون وتكون أوزان النسبة الموزونة: الثانوية: (50%) +القدرات (25%)+ التحصيلي (25%).

كلية اللغات وتكون أوزان النسبة الموزونة: الثانوية: (50%) +القدرات (15%)+ التحصيلي (15%)، (20%) لدرجة STEP.

الكلية التطبيقية وتكون أوزان النسبة الموزونة: الثانوية: (50%) +القدرات (25%)+ التحصيلي (25%).

وأوضحت جامعة الأميرة نورة طريقة حساب النسبة الموزونة مستشهدة بأحد الأمثلة:"طالبة ترغـب بالتقديم على إحدى الكليــات الإنسانية، وكانت نتائجها: (95%) في الثانوية العامة (80) درجة في القدرات و (85)درجة في التحصيلي، تحسب نسبتها المركبة كالآتي: (0.50×95)+(0.25×80)+(0.25 ×85)=88.75".

ولفتت جامعة نورة إلى أنه يمكن حساب النسبة المركبة من الرابط التالي..

https://rgu-admit.edu.sa/CalculatePercentage.aspx