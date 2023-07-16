موعد غرة محرم وبداية العام الهجري 1445

يصل القمر منزلة الاقتران لشهر محرم، وفقا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين 29 ذو الحجة 1444 الموافق 17 يوليو 2023، عند الساعة 09:31 مساءً بعد غروب الشمس والقمر من أفق مكة المكرمة.

والاقتران هو أحد منازل القمر، ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، ويقعان على خط طول سماوي واحد وخط عرض سماوي مختلف (الاقتران غير المرئي) ويكون القمر، منتقل من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.

وتغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 07:06 مساءً يوم الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 الموافق 18 يوليو 2023، وفي ذلك الوقت يكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (09) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (10) درجات، واضاءته (0.8 %) ويغرب عند الساعة 07:54 مساءً بعد ( 48 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك تتحقق شروط دخول الشهر فلكياً.

ويعب رؤية القمر ستكون بالعين المجردة بسبب إضاءته الضئيلة ولكن الفرصة مهيأة بواسطة أجهزة الرصد .

ثم يتبعه منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد، بسهولة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون الفرصة مهيأة اليوم التالي.

وفي يوم الاربعاء 01 محرم 1445 الموافق 19 يوليو 2023، تغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 07:06 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (18) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (20) درجة واضاءته (3.2 %) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وسيغرب عند الساعة 08:33 مساءً بعد ( 1 ساعة و 27 دقيقة) من غروب الشمس.

وذلك وفقا للجانب العلمي فقط أما تحديد بداية الشهر، سيكون وفق ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا لذا جرى التنويه.