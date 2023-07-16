عزة مصطفى عن أحدث سيدي براني: الإخوان ما بيصدقوا (فيديو)

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن النيابة العامة أمرت بإحالة ضباط شرطة وخمسة آخرين للمحاكمة الجنائية في أحداث سيدي براني، مضيفا:" أتمني الهدوء وأن ننتظر نتائج الأحداث".

وأضافت عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد:"الإخوان ما بيصدقوا يلاقو أي حاجة ليها علاقة بالجيش والشرطة يشتغلوا عليها".

لا أحد فوق القانون

وتابعت عزة مصطفى:" أتمني أن نصل لمرحلة التأكد واليقين من عدالة القانون وأنه لا أحد فوق القانون".

وجهت قبيلة المحافيظ بمدينة سيدي براني، محافظة مطروح، الشكر لوزارة الداخلية وقياداتها وأجهزة الدولة، لتعاملها الحيادي، والخطة التي انتهجتها الوزارة والنيابة العامة، في الأحداث التي وقعت في سيدي براني.

وقالت قبيلة المحافيظ، في بيان لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القبيلة التي ينتمي إليها المتوفى حفيظ حوية، تتوجه بالشكر والتقدير لأجهزة الدولة كافة.

وأكدت القبيلة على لسان العمدة إدريس عبدالغني عبدالعال، عمدة قبيلة المحافيظ بمحافظة مطروح، والعمدة عبدالكريم يونس الصافي، عمدة قبيلة المحافيظ بمدينة براني، وإبراهيم عرفة، محامي أسرة المتوفى، وعادل حوية عبد ربه، شقيق المتوفى، أن هذه الأحداث التي وقعت فردية، ولا تؤثر على العلاقة بينهم وبين أجهزة الدولة، وأنهم يرفضون أي مزايدات من الجماعة الإرهابية، أو أي أشخاص يسعون للوقيعة والخراب.

كما أكدوا، أنهم لن ينساقوا وراء الأغراض الخبيثة لهذه الجماعات، وأنهم جميعًا في مصر يد واحدة، ويثقون في الدولة وأجهزتها وقضائها الشامخ، ويقفون صفًا واحدًا وراء الدولة وأجهزتها من أجل الحفاظ على الوطن واستقراره.