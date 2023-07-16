نشرة حوادث الوفد.. إحالة ضابط و5 آخرين للمحاكمة بأحداث مطروح وإخماد حريق الطالبية

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز الأحداث الهامة، التي تصدرت الساحة الإخبارية، لتفرض نفسها على بؤرة اهتمام القراء والمتابعين، على مدار الساعات الماضية.

لعل أبرز هذه الأحداث، حينما أمرت النيابة العامة، اليوم، بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم ،عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمطروح.

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النيابة تحيل ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية في أحداث مطروح

بينما على جانب آخر، تعرض 3 أشخاص للإصابة في حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الصف اتجاه أطفيح، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح

ومن جهة أخرى، نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه

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اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الطالبية





كما رصدت كاميرات "بوابة الوفد" دواليب المخدرات في "عز الظهر" تظهر أشخاصًا يتعاطون المخدرات في الصباح أمام الناس، فى كارثة تهدد منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة بأكملها بانتشار تجارة المواد المخدرة أمام أعين الأهالي بالمنطقة في وضح النهار.

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الكيف ليس بالليل فقط.. دواليب مخدرات في "عز الظهر" ببولاق الدكرور