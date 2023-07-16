مذكرة تفاهم بين مجلس الشباب المصري و"العربي للمسؤولية المجتمعية"

استقبل الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس الشباب المصري والمجلس العربي للمسئولية المجتمعية بهدف تعزيز جهود التنمية وحقوق الشباب في المنطقة العربية وذلك إيماناً من الجانبين بضرورة العمل على تعزيز دور المجتمع المدني في قضايا التنمية وتأهيل جيل جديد من الشباب قادر على المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار … حزمة من البرامج والفعاليات المشتركة والتي تستهدف القيادات والكوادر الشابة بالمنطقة العربية سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل