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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مذكرة تفاهم بين مجلس الشباب المصري و"العربي للمسؤولية المجتمعية"

توقيع مذكرة التفاهم
توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس الشباب المصري والمجلس العربي

استقبل الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

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مجلس الشباب المصري بالإسماعيلية يطلق مراجعة مجانية لطلاب الثانوية العامة

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مجلس الشباب المصري بالمقطم يدشن حملة "حقك تنظمي" لمواجهة الزيادة السكانية

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مجلس الشباب المصري يكرم ليلى طه رائدة العمل العام بالفيوم

 

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس الشباب المصري والمجلس العربي للمسئولية المجتمعية بهدف تعزيز جهود التنمية وحقوق الشباب في المنطقة العربية وذلك إيماناً من الجانبين بضرورة العمل على تعزيز دور المجتمع المدني في قضايا التنمية وتأهيل جيل جديد من الشباب قادر على المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار … حزمة من البرامج والفعاليات المشتركة والتي تستهدف القيادات والكوادر الشابة بالمنطقة العربية سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل

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