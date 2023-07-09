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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

قطة بـ7 أرواح تسقط من الطابق 23 وتتحدى الموت

قط يسقط
قط يسقط

 في حادثة مدهشة، نجت قطة بأعجوبة بعد أن سقطت من الطابق الـ23 من مبنى سكني في منطقة أوكتيابرسكي في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

 ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية الروسية، سقطت القطة على سيارة متوقفة، حيث كسرت فتحة سقف زجاجية وهبطت على مقاعد السيارة.

 شهود عيان عن الواقعة:

 وعثر شهود عيان على القطة المصابة والخائفة مختبئة تحت مقعد السائق، وأكدوا أنها تعرضت لإصابات ولكنها نجت بحياتها، يعتبر هذا الحادث بمثابة معجزة، حيث يكون سقوط القطة من ارتفاع بهذه القوة عادة مميتًا.

 وتعكس هذه الحادثة قدرة القطة على البقاء على قيد الحياة والصمود في ظروف قاسية، وتظهر القصة قوة البقاء والمرونة التي تتمتع بها الحيوانات في البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية ومحاولتها للنجاة.

 شاهد الفيديو

https://arabic.rt.com/funny/1476843-%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-23-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

 

القطة داخل السيارة

 

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