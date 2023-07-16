الأحد 16 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نابي كيتا يصاب قبل خوض أولى مبارياته مع فيردر بريمن

نابي كيتا
نابي كيتا

تعرض الغيني نابي كيتا نجم وسط فريق فيردر بريمن الألماني، لإصابة بشكل مفاجئ قبل بداية المباراة الودية ضد أولدينبرج مساء اليوم الأحد، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

كشف نادي فيردر بريمن تفاصيل إصابة اللاعب نابي كيتا، قبل إنطلاق بداية المباراة أمام أولدينبرج، بعدما تعرض للإصابة مفاجئة، في فترة الإحماء، قبل خمس دقائق من بداية المباراة.
 

فيردر بريمن


وكان نادي فيردر بريمن أعلن التعاقد مع نابي كيتا نجم وسط فريق ليفربول السابق، في صفقة انتقال حر، ليقرر العودة من جديد إلى الدوري الألماني، لكن تلك المرة عبر بوابة فيردر بريمن، وليس ناديه السابق لايبزيج.

وكتب حساب نادي فيردر بريمن عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "هذا صحيح حقا، فيردر بريمن وقع مع نابي كيتا، ينضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عامًا في صفقة انتقال مجانية".

وكان نابي كيتا رحل عن صفوف ليفربول بعد نهاية عقده في ختام الموسم المنقضي، ولعب بجوار الدولي المصري محمد صلاح لمدة خمس سنوات داخل أسوار أنفيلد.
 

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نابي كيتا ينضم لفيردر بريمن الألماني بعد الرحيل عن ليفربول

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