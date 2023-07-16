إنقلاب سيارة نقل محملة بالطوب على طريق قنا - سوهاج الصحراوي

تعرضت سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب الأحمر للإنقلاب، اليوم الأحد، على طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقى ، مما أدى إلى قطع الطريق ، دون وقوع او تسجيل اى خسائر بشرية .

على الفور انتقل رجال المرور ومسؤلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وجرى إزاحة الطوب من الطريق وفتحه مرة أخرى أمام حركة السيارات بواسطة لاودر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لقرية الأشراف التابعة لمركز قنا، برئاسة أحمد البتيتى بتنفيذ إزالة فورية لبناء بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة على مساحة ١٧٥ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف الشرقية .

وأوضح العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة ، و أسماء مصطفى مديرة العلاقات العامة بالوحدة، وأحمد حمدي عضو المتابعة بالوحدة ، بالوحدة بحملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات. جاء ذلك بحضور مسئولين من جهاز حماية المستهلك - تموين المركز - تموين البندر - الصحة - الطب البيطري .

حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة ، وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٦ محاضر تنوعت بين محاضر عدم إعلان أسعار - شهادة صحية - نظافة - تقارير مخابز .