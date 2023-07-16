محافظ قنا يُتابع سير العمل وتقديم الخدمات بالمركز التكنولوجي

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

التقى المحافظ ، بعدد من المواطنين داخل صالة الإستقبال أثناء تقديمهم للطلبات وتلقيهم الخدمات، واستمع لمقترحاتهم، ووجه علي الفور بتثبيت لوحات إرشادية بجميع المراكز التكنولوجية علي مستوى المحافظة لتوضيح الأوراق والمستندات المطلوبة لكل خدمة يقدمها المركز موضحا بها المده الزمنية لإنهاء الخدمات لتحقيق مزيد من الشفافية لدى المواطنين وهو الهدف الأساسي من إنشاء المراكز التكنولوجية.

ورافق المحافظ، شاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية

وتضم محافظة قنا ٩ مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز المدن وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي القائم على تبادل وتكامل المعلومات.

فحص 56 شكوي بالديوان العام

فى سياق متصل، واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، و الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، استقبالهم للمواطنين بمكاتبهم لبحث شكواهم ، والعمل على ايجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوي.

واستقبل محافظ قنا ٥٦ مواطنا ، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها ، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا، على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، وسعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

ووجه المحافظ ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، او معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ونوه المحافظ، أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .