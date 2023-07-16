الأهلى والحزم تاريخيًا كلاكيت ثالث مرة في الجولة الأولى

يقص الأهلى السعودي شريط الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة نظيره الحزم، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الامير عبدالله الفيصل في الجولة الاولى من موسم 2023-2024.

اقرأ ايضًا ..

الأهلى والحزم للمرة الثالثة في الجولة الأولى

مباراة الأهلى والحزم كانت قمة دوري يلو في الموسم الماضي، ويلتقي الفريقين في افتتاح الموسم الجديد لتكون المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقين بالجولة الاولى من الدوري السعودي، والثانية التي يتقابل فيها الثنائي بدوري المحترفين.

تاريخ مواجهات الاهلي والحزم في الجولة الأولى

لعب الأهلى من قبل أمام الحزم في عام 2007 وانتهت بفوز نادي الأصفر بهدف دون مقابل، والتي كانت في الموسم الأخير قبل تغير اسم المسابقة إلى "دوري المحترفين".

المباراة الثانية بين الأهلى والحزم في الجولة الاولى كانت في عام 2010، وانتهت بفوز الراقي بهدف دون مقابل، في ثالث مواسم دوري المحترفين السعودي.

الأهلى يواجه الحزم في الجولة الأولى

من المقرر ان تقام مواجهة الأهلي أمام الحزم يوم الجمعة الموافق 11 من شهر اغسطس الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا