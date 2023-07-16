الكباتن يفضلون الكاش.. 25% من رحلات كريم تُدفع بالبطاقات

قال وائل إبراهيم، المدير العام لـشركة كريم في مصر، إن عملاء كريم يفضلون الدفع بالبطاقات الائتمانية لسهولة التعامل معها وكونها طريقة اكثر اماناً. ولكن في الوقت الحالي، يتم دفع 20-25٪ فقط من رحلات العملاء مع كريم بواسطة البطاقات الائتمانية، لتفضيل الكباتن الدفع النقدي.

جاء ذلك على هامش إعلان شركة كريم، عن شراكتها مع باي سكاي، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الأموال وحلول الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم أفضل حلول للدفع السريع لكباتن كريم في مصر، عن طريق استخدام منصة الدفع الرقمي الخاصة بهم "يلّا".





أضاف: "شراكتنا مع "يلّا" هي خطوة كبيرة لكباتن كريم في مصر وحل جذري لهذا التحدي، ونتوقع أن تتضاعف نسبة الدفع عن طريق البطاقات، مما سيؤثر بشكل إيجابي على تجربة عملائنا بشكل ملحوظ".



تابع محمد شبل، المدير التنفيذي لقسم العمليات لكريم في مصر: "يُمثل الكباتن ركيزة كل ما نقوم به في كريم، ونبحث دائمًا عن طرق جديدة ومريحة لتبسيط حياتهم. يفضل اليوم جزء كبير من الكباتن أن يتم دفع الرحلات بشكل نقدي لضمان الوصول لأرباحهم بغضون دقائق. ومن خلال شراكتنا مع باي سكاي والبريد المصري، قدمنا لهم حلاً يبسط ويسرع استقبال الدفعات ليُحَصّلوا أرباحهم عند انتهاء الرحلة. ويتاح ذلك من خلال "يلّا"، الذي يعالج بشكل فعال تحدي الرحلات المدفوعة بواسطة البطاقة للكباتن والعملاء على حد سواء".