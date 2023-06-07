قبعة مضيفة جوية وقلم مونت بلانك.. المقتنيات الأكثر نسيانًا في أوبر

مع اقترابنا من ذروة الصيف، وهي الفترة الأكثر ازدحامًا بالسفر، تقدم أوبر مؤشرها السنوي السابع للمفقودات لتسلط الضوء على المقتنيات التي فقدها الركاب في العام الماضي.

تصدرت المحافظ والهواتف والمفاتيح القائمة مرة أخرى لأكثر المقتنيات المفقودة شيوعًا، ولكن كما نعلم جيدًا، فإن الركاب لا يفقدون المقتنيات المعتادة وراءهم فحسب فقد ترك الركاب خلفهم كل شيء بداية من مجوهراتهم وعطورهم، وصولاً لأجهزة منزلهم وألعاب أطفالهم وغير ذلك الكثير. وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

فيما يلي قائمة كاملة بنتائج مؤشر المفقودات لكي تلقِ نظرة عليها، فقد تفاجئك!

أكثر 10 مفقودات شيوعًا:

محافظ

حقائب وصناديق

هواتف وكاميرات

ملابس

سماعات ومكبرات صوت

مفاتيح

مجوهرات وساعات ومكياج

نظارات

شواحن الهاتف

كتب

القطع الأكثر غرابة:

قبعة مضيفة جوية

كورسيه

قطع غيار سيارة

غطاء خزان المرحاض

طقم أوانى استانلس ستيل

طقم الشيشة

بطانية

قلم مونت بلانك

كرسي استحمام للأطفال

مضرب الاسكواش

التواريخ الأكثر نسيانًا:

8 ديسمبر 2022

15 ديسمبر 2022

17 يناير 2023

18 يناير 2023

29 ديسمبر 2022

أكثر الأوقات نسيانًا في اليوم:

6 مساًء

5 مساًء

7 مساًء

أكثر أيام الأسبوع نسيانًا:

الخميس

الاثنين

الأربعاء

الأحد

جمعة

السبت

الثلاثاء

"كل يوم ، يعيد السائقون في جميع أنحاء العالم عددًا لا يحصى من المقتنيات المفقودة إلى أصحابها. من جوازات السفر وخواتم الزفاف إلى قبعات مضيفة الطيران و أطقم أواني الطهي. بينما نشجع الركاب ونرسل لهم إشعارات لتذكيرهم بالتحقق مرة أخرى من المقعد الخلفي قبل نهاية رحلتهم، فإننا نعلم أنه في بعض الأحيان، حتى الأشخاص الأكثر حرصًا وتنظيمًا يمكن أن ينسوا شيئًا مهمًا ،" قال يوسف أبو سيف، المدير العام لشركة أوبر مصر "نحن فخورون بأننا نوفر نظام سلس من خلال تطبيق أوبر يسهل على الركاب استرداد مقتنياتهم المفقودة أثناء رحلاتهم من خلال تطبيق أوبر،" أضاف أبوسيف.

في كل عام، يقدم مؤشر مفقودات أوبر لمحة سريعة عن المقتنيات التي يميل الركاب إلى نسيانها، سواء الأشياء العادية التي نفقدها يوميًا أو المتعلقات الفريدة. كما يسلط الضوء على المدن التي أظهرت أعلى معدلات المقتنيات المفقودة، والأوقات المحددة من اليوم وأيام الأسبوع التي تنسى فيها المقتنيات كثيرًا، وبالطبع، يقدم نصائح مفيدة حول استرداد المقتنيات المفقودة باستخدام تطبيق أوبر.

إذا كنت من أحد الأشخاص الذين فقدوا مقتنياتهم، ألقي نظرة على هذا الفيديو الذي يوضح الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها في المرة التالية التي تترك فيها شيئًا ما وراءك في السيارة.

أفضل طريقة لاسترداد مقتنياتك المفقودة هي الاتصال بالسائق - ولكن إذا تركت هاتفك نفسه في السيارة، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على جهاز كمبيوتر. إليك الخطوات التي يجب أتباعها:

اضغط على "رحلاتك" وحدد الرحلة التي فقدت فيها مقتنياتك

مرر لأسفل القائمة وانقر على "العثور على المقتنى المفقود"

انقر على "الاتصال بالسائق بخصوص عنصر مفقود"

قم بالتمرير لأسفل القائمة وأدخل رقم الهاتف الذي ترغب في الاتصال به. ثم اضغط على إرسال.

سيرن هاتفك وسيصلك مباشرةً برقم الهاتف المحمول الخاص بالشريك السائق.

إذا رد السائق وأكد أن العنصر الخاص بك قد تم العثور عليه، فقم بتنسيق الوقت والمكان الملائمين للطرفين للقاء لإعادته إليك.

إذا لم يرد الشريك السائق فاترك بريدًا صوتيًا مفصلاً يصف العنصر الخاص بك وأفضل طريقة للاتصال بك.