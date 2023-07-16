مقرأة كبار القراء "برواية ورش" في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

بعد غد الثلاثاء.. والدعوة عامة ومفتوحة للجميع

تُعقد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية بعد غد الثلاثاء 18 / 6 / 2023م برئاسة الدكتور عبدالكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.

وكذلك عضوية كل من السادة القراء: القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ عزت راشد.

والتلاوة من قوله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا" [النساء: 36].

وأوضحت أن الدعوة عامة للجميع.

انطلاق فعاليات الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية

على صعيد آخر انطلقت أولى فعاليات الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بالديوان العام والمديريات الإقليمية، وقد بدأت أولى هذه المحاضرات بمحاضرة أشرف عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، حيث شرح قانون الخدمة المدنية وأهم البنود التي ينص عليها، وناقش عددًا من أسئلة الدارسين بالدورة.

يأتي ذلك في إطار استمرار خطة الوزارة في التدريب والتأهيل والعمل على النهوض بمستوى العاملين بها،

كما عقدت المحاضرة الثانية للدكتورة ألفت السيد أحمد مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة الأوقاف، حيث قامت بشرح معنى الموازنة والميزانية والفرق بينهما، والدورة المستندية للإدارة العامة للشئون المالية، ووسائل الدفع الإلكتروني، وفي ختام المحاضرة ناقشت عددًا من أسئلة المتدربين وقامت بالإجابة عليها.