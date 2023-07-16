يسبب التهاب المفاصل.. أسباب الإصابة بداء النقرس

النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل وعندما يحتوي جسمك على حمض يوريك إضافي ، يمكن أن تتشكل بلورات حادة في مفاصلك، ويأتي اندلاع أعراض مثل الألم والتورم ويختفي في فترات تسمى نوبات النقرس وعادة ما يكون العلاج عبارة عن مزيج من إدارة الأعراض وتغيير نظامك الغذائي.

والنقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل يسبب الألم والتورم في المفاصل ويحدث النقرس عندما يكون هناك تراكم لحمض البوليك في جسمك، ويؤثر النقرس بشكل شائع على مفصل إصبع القدم الكبير ولكن يمكن أن يؤثر على المفاصل الأخرى.

أسباب الإصابة بالنقرس

يؤدي تراكم حمض اليوريك الزائد في الجسم إلى الإصابة بالنقرس ويصنع جسمك حمض اليوريك بشكل طبيعي عندما يكسر المواد الكيميائية التي تسمى البيورينات الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات.

وعادةً ما تقوم الكلى بتصفية حمض البوليك من الدم ، ثم يخرج من الجسم عند التبول ، وفي بعض الأحيان ينتج جسمك الكثير من حمض البوليك ، أو لا تزيله الكليتان من الدم بالسرعة الكافية.

وعندما يحتوي جسمك على مستويات عالية من حمض اليوريك (فرط حمض يوريك الدم) ، يمكن أن تتراكم بلورات حمض اليوريك وتستقر في مفاصلك وتتكتل البلورات الحادة معًا وتسبب نوبات مفاجئة من الألم والتورم وأعراض أخرى ، ولا يعني ارتفاع مستويات حمض البوليك مؤقتًا أنك ستصاب بالنقرس بالتأكيد، وكثير من الأشخاص المصابين بفرط حمض يوريك الدم لا يصابون بالنقرس أبدًا.