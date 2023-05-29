أسباب النقرس وأعراضه.. أفضل الأطعمة للوقاية من المرض

يعد النقرس من الأمراض المؤلمة التي تحدث بسبب زيادة حمض اليوريك في الدم، وهو ما يصنف بفرط حمض يوريك الدم، لذلك نقدم إليكم أسباب النقرس وأعراضه وعلاجه بالطعام

النقرس

أسباب النقرس

يؤدي تركيز حمض اليوريك تدريجياً وبصمت إلى تكوين بلورات دقيقة من يورات الصوديوم التي تترسب في الجسم، خاصة في المفاصل والأنسجة المحيطة "الغضاريف، الجلد، إلخ"، مما يتسبب في حدوث التهاب موضعي، ومن ثم، فإنَّ هجوم النقرس "الحادّ والشرس والليلي في كثير من الأحيان مؤلم للغاية"، كما يصف البروفيسور فريدريك ليوتي، من قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى لاريبوازيير في باريس. إذا لم يتم فعل أي شيء لحل البلورات، فستتكرر الأزمة.

سببان لفرط حمض يوريك الدم

عندما يكون لدينا الكثير من حمض اليوريك في الدم، فذلك لأنَّ نظامنا الغذائي يجعلنا نفرز الكثير منه أو لأنَّ الكلى والأمعاء لا تقضي عليه على نحو جيد. يعتبر تناول الأدوية المدرة للبول لارتفاع ضغط الدم المعتدل أو القصور القلبي الشديد أو القصور الكلوي من عوامل خطر الإصابة.

النقرس

الدور الوقائي للهرمونات

بشكل عام، يحدث النقرس قبل سن الـ65 عاماً عند الرجال، أي قبل سن النساء بعشر سنوات، هذا التحول يرجع إلى التأثير الوقائي للهرمونات النسائية، "قبل انقطاع الطمث، يكون لهرمون الأستروجين مفعول حمض اليوريك، الذي يعزز التخلص من حمض البوليك عن طريق الكلى ثم في البول"، كما يحدد البروفيسور ليوتي، وتتوقف هذه الحماية بعد سنوات قليلة من انقطاع الطمث، ولا سيما عند النساء اللاتي يتلقين علاجاً مدراً للبول لارتفاع ضغط الدم، و"في الواقع، مدرات البول لها تأثير معاكس: فهي تعيد امتصاص حمض البوليك، في هذه الحالة، يفضل أحد اثنين من مضادات ارتفاع ضغط الدم وهما، اللوسارتان والأملوديبين".

ملاحظة: النقرس قد يحدث فجأة، "يفسر ذلك من خلال طفرة جينية معينة، بما في ذلك ABCG2، المسؤولة عن عدم تصريف حمض اليوريك عبر الكلى على نحو جيد"، أخبر الخبير، ربما تودين الإطلاع على أعراض غياب الطمث والعلاجات.

النقرس

أعراض محددة

إصبع القدم الكبيرة هو المكان المعتاد عند الرجال، ولكن لدى النساء بعد سن اليأس اللواتي يتناولن علاجات مدرة للبول، يتجلى المرض أيضاً من خلال عقيدات تحت الجلد حول المفاصل الصغيرة للأصابع، متغيرة الحجم وليست بالضرورة مؤلمة. يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الرقمي المتكرر إلى تعقيد التشخيص، دليل: "وجود كتلة بيضاء مثل الطباشير تحت الجلد هو علامة على وجود كتلة من يورات الصوديوم"، من الضروري بعد ذلك استشارة الطبيب دون انتظار، بهدف إيقاف الانتشار.

علاجان بسيطان وفعالان

الأول علاج دقيق ويعيق أو يخفف من حدّة الأزمات؛ والثاني، لمدى الحياة، يهدف إلى القضاء، على مراحل، على البلورات المخزنة في الجسم، "الهدف هو الوصول إلى مستوى حمض البوليك أقل من 50 ملجم / لتر"، يحدد اختصاصي أمراض الروماتيزم. وبالتالي نحافظ على مفاصلنا، وبالتالي قدرتنا على الحركة، ونقلل من تواتر النوبات حتى تختفي، وبذلك "نتحكم في عامل الخطر القلبي الوعائي والكلوي"، يضيف البروفيسور ليوتي.

الاهتمام بالغذاء لتجنّب ارتفاع حمض اليوريك

يأتي حمض اليوريك في الدم من تحلل البيورينات، والتي توجد في العديد من الأطعمة مثل اللحوم الحمراء، واللحوم العضوية، والمأكولات البحرية، والمشروبات الغازية بما فيها شراب الشعير، والمشروبات السكرية. ويوصي البروفسور ليوتي، بالحد من البروتينات الحيوانية واعتماد النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط. ربما يهمك التعرف على نظام البحر المتوسط الغذائي.