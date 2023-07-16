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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إصابة 8 أشخاص في إنهيار عقار بمدينة رشيد

ارشيفية
ارشيفية

شهدت مدينة رشيد كارثة مأساوية ، في إنهيار عقار مكون من 8طوابق ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ،وتمكنت قوات الحماية المدنية من إستخراج 8مصبين تم نقلهم إلي الستشفي لتلقي العلاج ، وجاري البحث عن ضحايا أو مصابين تحت الانقاض ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواءمدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، إنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة بشارع الوسطاني برشيد ، حيث تبين إنهيار عقار مكون من 8طوابق ، تم عمل كردون أمني حول العقار ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إستخراج 8مصابين وهم كل من محمد س.ع.5سنوا ت،سالي ف.ع. 20سنة ،محمد س.م.11سنة ،سعيدة ح.ح. 67سنة ،شيماء ع.ف.18سنة ، محمد م.ر.16سنة ،إبراهيم م.أ.20سنة ،أحمد م.س.16سنة ،بكسور وإشتباة بأرتجاج بالمخ ،تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم .

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في البحث عن مصابين أو ضحايا تحت الانقاض ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

الجريدة الورقية