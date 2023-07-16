كيف استولي تشكيل عصابي على ٢مليون جنيه من محاسب بالتجمع| حيلة ماكرة وراء اللغز

تباشر نيابة القاهرة الجديدة،الاستماع لاقوال 10 متهمين بسرقة محاسب بشركة مقاولات، بانتحال صفة ضباط شرطة، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وفي تحقيقات النيابة ،اعترف المتهمين بتنظيم تشكيل عصابى لانتحال صفة ضباط وإقناع المجنى عليه بأنهم رجال شرطة، وأن لديه قضية جنائية لعلمهم باستيلائه على مبالغ مالية من الشركة محل عمله، ثم إيهامه بإطلاق سراحه شريطة دفع مبالغ مالية وصلت إلى 2 مليون جنيه.



أعترف المتهمين ، بانهم استولوا على عدد من متعلقات المجني عليه ومبلغ مالي أخر من سيارته، ما دفعه لإبلاغ الشرطة التي فكت لغز القضية وألقت القبض على المتهمين.

كشف ملابسات قيام ٦أشخاص بانتحال صفة ضباط شرطة

وكانت بداية أحداث الواقعة ، بكشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم)، بقيام عدد 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله وإدعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده، وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، وعقب ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته اكتشف سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته من داخل السيارة .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه "بحساب اثنين من المتهمين".